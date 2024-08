Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,66% a 39.254 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Su di giri il(+1,51%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,19%).Sul mercatodi lunedì, innescato dai dati USA deludenti, sembra allontanarsi l'ipotesi di recessione negli USA e di un taglio dei tassi d'emergenza da parte della Fed.Sul fronte macroeconomico. è povera di spunti l'agenda odierna, gli investitori si concentreranno sugli utili societari.ha annunciato una trimestrale migliore delle attese, mentreha pubblicato utili deludenti. Stessa sorte perche oltre a risultati deludenti ha svelato anche una guidance debole sui ricavi dell'intero anno.