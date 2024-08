Piquadro, il fatturato sale a 36,1 milioni di euro nel primo trimestre

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso idell'esercizio 2024/2025 (al 30 giugno 2024) con unconsolidato pari a 36,1 milioni di euro (+4,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente)."Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nei primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025, che mostrano una crescita consolidata del 4,9% con una performance particolarmente positiva della Maison Lancel - commenta l'- Nonostante un contesto economico sfidante, siamo riusciti a migliorare i ricavi in Italia e in Europa, con incrementi rispettivamente del 6,9% e del 6,6. La nostra posizione finanziaria netta adjusted rimane positiva, anche se in calo rispetto all'anno scorso, riflettendo tra le altre cose l'effetto dell'acquisto di azioni proprie. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente la nostra efficienza operativa e rafforzare la nostra presenza sul mercato".Laè negativa e pari a 24,4 milioni di euro includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16 (PFN al 30 giugno 2023 negativa e pari a 19,3 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta adjusted è positiva e pari a circa 12,5 milioni di euro (posizione finanziaria netta adjusted al 30 giugno 2023 positiva e pari a 19 milioni di euro).