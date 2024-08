doValue, proposto ampliamento CdA con ingresso Massimo Ruggieri e Enrico Buggea

doValue

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, propone ai soci diil numero deistesso, in occasione dell'assemblea di settembre.La proposta è formulata "in ragione dell'esigenza di ampliamento della composizione del consiglio stesso con nuove figure che possano apportare ulteriori professionalità e competenze in ragione delle maggiori complessità operative, dimensionali e strategiche connesse allada parte di doValue", si legge in un documento.I due nomi proposti sono Massimo Ruggieri e Enrico Buggea, che dispongono di "" e quindi "in grado di fornire un importante contributo alla società e al gruppo".lavora presso Elliott dal 2014, dove si occupa di investimenti in attivi illiquidi (credito e Real Estate) e Private Equity, principalmente nell'area dei paesi del Sud Europa. All'interno di Elliott, tra le varie operazioni di cui é stato responsabile, Massimo ha condotto l'investimento in Credito Fondiario, Banca da cui sono nate successivamente Gardant e BancaCF+. Prima di entrare in Elliott, ha lavorato, a partire dal 1998, per le banche d'investimento internazionali Morgan Stanley, UBS e Deutsche Bank.è un dipendente di Elliott a Londra dal 2018. Si concentra sugli investimenti in tutta la struttura del capitale in istituti finanziari europei. Durante il suo incarico presso Elliott, è rappresentante degli investitori nel consiglio di amministrazione di Enra Specialist Finance, un istituto di credito ipotecario del Regno Unito; membro del Consiglio di sorveglianza di Hiltermann Leasing, un'azienda di finanziamento di veicoli nei Paesi Bassi; e Investor Director e membro del consiglio di amministrazione di Bantry Bay, un istituto di credito ABL paneuropeo. In precedenza ha lavorato presso Goldman Sachs e Nomura a Londra.