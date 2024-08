REVO Insurance, analisti positivi dopo i conti: focus su AI e Iberia

REVO Insurance

(Teleborsa) -su, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, dopo i risultati del primo semestre 2024 , che ha una raccomandazione "Buy" e un target price di 11,6 euro per azione, scrive che i risultati del 2Q/1H sono statie hannoper avvicinarsi all'obiettivo GWP del 2025 di 300 milioni di euro quest'anno (153 milioni di euro nel 1H). Inoltre, sottolinea che nel 1H24 REVO ha già registrato il 78,9% del risultato operativo rettificato FY23 e il 75,7% dell'utile netto rettificato 2023. Per quanto riguarda la strategia, l'attenzione è rivolta agli investimenti in tecnologia, con il rilascio di nuovi moduli OverX, il lancio di progetti nel campo dell'intelligenza artificiale e il setup di REVO Iberia, che è positiva in termini di diversificazione geografica., che ha una raccomandazione "Buy" e un target price di 12 euro per azione, afferma che REVO deve. L'azienda ha significative opportunità legate alla sua eccellenza tecnologica che saranno ulteriormente accelerate da innovazioni pervasive dell'intelligenza artificiale e da una presenza in nuovi mercati. Il broker prevede che, dimostrando che la piattaforma dell'azienda è replicabile in altri mercati con costi aggiuntivi limitati. L'attenzione alle PMI rimane una parte fondamentale del DNA dell'azienda, con opzioni su altri segmenti innovativi come l'assicurazione parametrica. Intermonte si aspetta che l'azienda, data la forte crescita prevista.