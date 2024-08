Borse europee toniche. A Milano scende Generali dopo i conti

Generali

(Teleborsa) -, in scia a dati macroeconomici statunitensi usciti ieri pomeriggio: un calo superiore alle attese delle richieste di disoccupazione settimanali ha abbassato i timori di una recessione per la più grande economia globale, che avevano contribuito a innescare un significativo sell-off all'inizio della settimana.Sul, inil tasso di disoccupazione è diminuito al 7,3% nel 2° trimestre. In, per il mese di luglio 2024, l'Istat stima che l'indice dei prezzi al consumo sia aumentato dello 0,4% su base mensile (rivisto al ribasso dal +0,5% preliminare) e dell'1,3% su base annua (da +0,8% del mese precedente, confermando la stima preliminare).Sul fronte delle, stamattina sono arrivate indicazioni dalha chiuso il primo semestre con un risultato operativo in crescita dell'1,6% a 3,7 miliardi e un utile netto in calo meno delle attese; inoltre, ha inoltre annunciato l'avvio del piano di buyback fino a 500 milioni.ha invece registrato un utile netto consolidato di 555 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno, in crescita del 7,4% sostenuto dalle performance del ramo Danni.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092. L'è sostanzialmente stabile su 2.424,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,99 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +142 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,65%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,67%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,56% a 31.920 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 34.029 punti. Sale il(+0,78%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,68%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,99%),(+1,94%),(+1,92%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,68%.del FTSE MidCap,(+3,11%),(+2,34%),(+2,18%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.