Wall Street in rally dopo dati disoccupazione che allontanano timori recessione

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dell'1,76% sul; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 5.319 punti. Ottima la prestazione del(+3,06%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+2,39%).A spingere gli acquisti sono stati i, che hanno attenuato le preoccupazioni di un rallentamento dell'economia e di una potenziale recessione. In particolare, prima della campanella, il Dipartimento del Lavoro americano ha comunicato che le richieste di sussidio alla disoccupazione sono state pari a 233 mila unità nell'ultima settimana, in diminuzione di 17 mila unità rispetto ai 250 mila della settimana precedente e inferiori ai 241 mila stimati dagli analisti(+3,31%),(+2,41%) e(+2,30%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+7,90%),(+3,90%),(+3,87%) e(+3,44%).(+8,92%),(+8,80%),(+7,94%) e(+7,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,73 Mln barili)14:30: Empire State Index (preced. -6,6 punti)14:30: PhillyFed (preced. 13,9 punti).