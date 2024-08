Borse europee positive in una seduta senza grandi spunti

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Unipol

Banca Mediolanum

STMicroelectronics

Ariston Holding

Tinexta

Fincantieri

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -. Gli eurolistini hanno seguito la performance positiva della maggior parte dei mercati asiatici, guidati dal balzo di Taiwan, mentre Tokyo è rimasta chiusa per festività.L'agenda macroeconomica è scarna. L'unica indicazione è arrivata dalla, dove a luglio i hanno registrato un incremento dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,3% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso dagli analisti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,093. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,82%.Sulla parità lo, che rimane a quota +144 punti base, con ilche si posiziona al 3,66%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%,avanza dello 0,60%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,48% a 31.936 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 34.050 punti. Poco sopra la parità il(+0,56%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,57%),(+1,39%),(+1,29%) e(+1,14%).di Milano,(+3,36%),(+2,39%),(+1,66%) e(+1,52%).