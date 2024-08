Indice Fiducia Giovani al 68,4%. Cresce fiducia tra over 25, in calo tra 18-25enni

(Teleborsa) -i risultati della terza rilevazione dell’Indice di Fiducia dei Giovani, strumento di fondamentale importanza, che consente di monitorare periodicamente le percezioni e le aspettative dei giovani italiani, fornendo un quadro dettagliato del loro livello di fiducia nei vari aspetti della vita quotidiana.(flessione dello 0,2%). Alla prima rilevazione era 69,2%. Emerge una diminuzione della fiducia tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni (dal 73,8% al 71,2%), mentre i giovani tra i 25 e i 34 anni mostrano un aumento della fiducia (dal 66,1% al 68,3%).i (+9%) mentre crollano i sentimenti negativi (-9%), soprattutto quelli legati alla rabbia e all'amarezza rispetto all’ultimo rapporto di maggio 2024. Questo potrebbe essere attribuito all'arrivo delle vacanze estive, che tradizionalmente migliorano l'umore generale. Parallelamente, si registra un balzo positivo nella fiducia nell'economia (saldo +6) e la percezione di adeguatezza degli stipendi ha mostrato un recupero (+6%), avvicinandosi ai dati di marzo. L'equilibrio vita-lavoro ha visto un lieve miglioramento (+3%).- Nonostante l'attenzione mediatica sui Giochi Olimpici 2024, la pratica dell'attività fisica e la percezione dello sport per il benessere fisico hanno subito un netto calo rispettivamente (-5%) e (-4%). Crolla anche la fiducia verso l’intelligenza artificiale (-5%) segnalando crescenti preoccupazioni o disillusioni verso questa tecnologia. Anche la percezione dell'importanza della cultura e la fiducia nel sistema educativo sembrano in costante declino, con diminuzioni rispettivamente del (-3%) e del (-2%).L’innovativo studio"L. Tuttavia, emergono risultati sorprendentemente negativi in settori cruciali come la pratica sportiva e il benessere fisico: nonostante l'inizio dei Giochi Olimpici, la voglia di partecipazione sportiva, specialmente tra i giovani tra i 18 e i 25 anni, è diminuita piuttosto che aumentare. Preoccupante, infine, è la costante tendenza negativa sulla fiducia nella scuola e nelle università, così come la diminuzione dell'importanza attribuita alla cultura", ha dichiaratoPresidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.“Questi dati - prosegue Pisani - oViviamo un’epoca contrassegnata da cambiamenti rapidi e spessoimprevedibili. L’indice mette in luce le problematiche con cui i giovani si confrontano quotidianamente ed è per questo uno strumento utile per orientare le nostre scelte. Il ruolo di ciascuno di noi è cruciale nell’interpretare queste voci, nel tradurre le preoccupazioni e le speranze in azioni concrete, e nel realizzare strumenti che possano valorizzare e supportare i ragazzi e le ragazze in ogni ambito della loro vita."