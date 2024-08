Mercati asiatici in rialzo, indietro la Cina. Chiusa Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, in una seduta dagli scambi limitati per la. Gli acquisti arrivano dopo una chiusura di settimana positiva, grazie alle crescenti speranze che le preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti fossero esagerate.Bene il colosso dei chip, dopo che venerdì ha comunicato che i ricavi di luglio sono balzati del 44,7% a 256.953 milioni di dollari taiwanesi (7,94 miliardi di dollari statunitense) rispetto all'anno precedente.Deboli i listini cinesi, con il sentiment nei confronti della grande economia asiatica che rimane limitato dalle persistenti preoccupazioni per una rallentata ripresa economica nel paese, soprattutto dopo una serie di letture deboli per il mese di luglio. Incolori(-0,13%) e(-0,17%).Pressoché invariato; buona la prestazione di(+0,94%). In frazionale progresso(+0,45%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,52%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,26%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,86%, mentre il rendimento delè pari 2,23%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. -0,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,3%).