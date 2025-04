Tokyo in rosso con escalation tensioni commerciali. Invertono i cali i listini cinesi

Tokyo

(Teleborsa) -causata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha aumentato i dazi sulla Cina al 104%. In particolare, il presidente statunitense ha firmato un ordine esecutivo che ha aumentato i dazi reciproci sulla Cina all'84%, rispetto al 34% annunciato il 2 aprile. Con il 20% dei dazi già in vigore, i dazi totali sui prodotti cinesi ammontano quindi ora al 104%.Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa del 3,25%, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,31% rispetto alla chiusura della seduta precedente.sale dell1,05%.Negativo(-0,7%); sulla stessa linea, in netto peggioramento(-2,01%).Poco sotto la parità(-0,53%); come pure, pessimo il mercato di(-2,12%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,35%. Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,01% sui valori precedenti. Rialzo marcato per l', che tratta in utile dello 0,73% sui valori precedenti.Il rendimento dell'tratta 1,26%, mentre il rendimento delè pari 1,65%.