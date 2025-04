Borse asiatiche, continuano i forti cali in scia ai dazi. Hong Kong crolla dell'11%

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli operatori di Borsa in Giappone e Taiwan che hanno dovuto sospendere brevemente le negoziazioni per mettere fine al panic selling (innescando il cosiddetto circuit breaker). Non si placano i timori per una crescente guerra commerciale globale innescata dall'annuncio dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump la scorsa settimana.Laora deve affrontare, con i dazi del 20% già in vigore. Venerdì, a mercati asiatici chiusi, Pechino ha reagito con una tariffa del 34% su un'ampia fascia di importazioni statunitensi, tra cui prodotti agricoli, materie prime energetiche e componenti tecnologiche chiave., forte calo del(-6,63%): ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, profondo rosso per, in netto calo dell'8,76%.scende dell'8,09%.In netto peggioramento(-11,56%); sulla stessa linea, pessimo il mercato di(-5,11%). In forte calo(-3,73%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di(-3,84%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,1%. Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti. Rialzo marcato per l', che tratta in utile dell'1,13% sui valori precedenti.Il rendimento per l'è pari 1,12%, mentre il rendimento deltratta 1,63%.