Opening Bell stonata per Wall Street. Occhi su Fed e inflazione

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street dopo le turbolenze della scorsa settimana, con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati sull’inflazione e sulle spese dei consumatori, in arrivo durante l'ottava, che forniranno indicazioni sulle mosse della Fed a settembre in materia di tassi di interesse.Sullo sfondo, restano alte le tensioni fra Israele e Iran,Sulle prime rilevazioni, ilriporta una variazione pari a +0,17% mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 5.358 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,36%).