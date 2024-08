Seduta debole a Wall Street in attesa dei nuovi dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,36% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 5.344 punti. Senza direzione il(+0,16%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,17%).Gli investitori attendono il rapporto sull'indice deidi luglio martedì, il rapporto sull'indice deidi mercoledì (un indizio fondamentale per quanto riguarda la salute dell'economia statunitense) e quello sulle vendite al dettaglio di luglio giovedì.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,92%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,62%),(-0,50%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,17%),(+1,10%),(+0,75%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,25%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.Al top tra i, si posizionano(+4,15%),(+3,23%),(+2,61%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,78%.Seduta negativa per, che scende del 4,49%.Sensibili perdite per, in calo del 4,29%.In apnea, che arretra del 4,48%.