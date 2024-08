Aviva, l'utile operativo sale più delle attese nel primo semestre

Aviva

(Teleborsa) -, compagnia assicuratrice britannica, ha chiuso ildel 2024 con unin aumento del 14% a 875 milioni di sterline (HY23: 765 milioni di sterline), al di sopra della previsione media degli analisti di 830 milioni di sterline. Iassicurativi generali sono stati in aumento del 15% a 6.005 milioni di sterline (HY23: 5.274 milioni di sterline).di ricchezza sono stati pari a 5,0 miliardi di sterline (HY23: 4,3 miliardi), in aumento del 16%. L'AUM è cresciuto fino a 186 miliardi di sterline (FY23: 170 miliardi)."Le vendite sono in aumento. L'utile operativo è in aumento. Il dividendo è in aumento - ha commentato la- Il nostro piano per offrire di più a clienti e azionisti sta funzionando davvero bene. Abbiamo raggiunto altri sei mesi di trading eccellente. Abbiamo generato crescita in tutta Aviva, grazie alle nostre posizioni di leadership in mercati interessanti come le pensioni aziendali e le assicurazioni generali nel Regno Unito e in Canada. Aviva continua a trarre notevoli benefici dal business bilanciato e diversificato che abbiamo costruito e guidato".