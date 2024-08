Milano positiva assieme ai Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il mercato guarda al dato sull'inflazione americana aspettando di capire se c'è possibilità per la Fed di tagliare i tassi di interesse di mezzo punto, il mese prossimo, dopo che la frenata dei prezzi alla produzione ha allontanato ulteriormente i timori per una recessione.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.473,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,38% e continua a trattare a 78,05 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,58%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,27%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,32%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,73%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 34.368 punti.di Milano, troviamo(+2,12%),(+1,88%),(+1,72%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,51%.del FTSE MidCap,(+10,28%),(+3,82%),(+3,08%) e(+2,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,51%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,2%; preced. 1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,2%).