Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 39.766 punti; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,68% termina a quota 5.434 punti. Effervescente il(+2,5%); come pure, ottima la prestazione dell'(+1,95%).Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione, saliti meno delle attese, hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, nella riunione di settembre. Ora gli occhi degli investitori sono puntati sui numeri dell'inflazione, in arrivo oggi.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,00%),(+2,42%) e(+1,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,02%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,73%),(+5,14%),(+2,82%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tra i(+24,50%),(+6,47%),(+5,87%) e(+5,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. -3,73 Mln barili)14:30: Empire State Index (atteso -5,9 punti; preced. -6,6 punti)14:30: PhillyFed (atteso 5,6 punti; preced. 13,9 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 233K unità).