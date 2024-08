Digital Value

(Teleborsa) - Alessandro Pasqualin, CFO die Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data di presentazione, per affrontare una nuova sfida professionale.Lo rende noto la stessa società annunciando che Pasqualin risulta titolare di 3.000 azioni ordinarie di DGV.Digital Value avvierà il processo di selezione per l’individuazione di un successore di pari profilo.