Tonica Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Ferrari

Campari

Unicredit

D'Amico

BFF Bank

Ferragamo

Webuild

Moltiply Group

Alerion Clean Power

Juventus

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una Europa positiva, dopo i guadagni messi a segno dai mercati asiatici galvanizzati da quelli americani, sulla scia del dato sull'inflazione di luglio, che ha confermato le aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.453,8 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 77,85 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +139 punti base, aumentando di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,61%.avanza dello 0,36%, trascurata, dopo i dati sulle vendite al dettaglio cresciute ma meno delle attese. Deboleche passa di mano sulla parità. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,98%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 35.094 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,38%),(+3,25%),(+3,24%) e(+3,12%).del FTSE MidCap,(+2,96%),(+2,59%),(+2,42%) e(+2,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,99%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Tra i dati06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. -0,3%)11:00: Bilancia commerciale (atteso 13,3 Mld Euro; preced. 13,9 Mld Euro)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,35 Mln unità).