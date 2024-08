Borse asiatiche miste, rally dello yen

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dove si distingue la performance positiva ditrainata dalle azioni tecnologiche (bene JD.com dopo risultati inaspettatamente forti), mentre le speranze di tassi di interesse statunitensi più bassi hanno spinto loIl governatore della Bank of Japan,, dovrebbe partecipare a una sessione speciale al parlamento questa settimana per discutere dell'aumento dei tassi di interesse del 31 luglio, che ha sconvolto i mercati globali. Nel weekend, i membri della Federal Reservehanno segnalato la possibilità di un allentamento della politica monetaria a settembre, mentre sale l'attesa per i verbali dell'ultima riunione e per l'intervento del presidente della Feda Jackson Hole.Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dell'1,77% sul, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata il 9 di questo mese, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,03%. Sale, che mostra un +0,53%.In rialzo(+0,87%); in rosso(-0,95%). In frazionale progresso(+0,02%); pressoché invariato(+0,05%).Andamento negativo per l', che tratta con una perdita dell'1,46%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,21%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,16%.Il rendimento dell'scambia 0,89%, mentre il rendimento per ilè pari 2,19%.