Borse asiatiche in forte ribasso per i timori sui dazi

(Teleborsa) -, poiché l'avversione al rischio è cresciuta in previsione diquesta settimana. Trump è pronto a svelare una serie di dazi reciproci il 2 aprile e potrebbe anche imporre dazi su materie prime chiave, semiconduttori e prodotti farmaceutici. La scorsa settimana ha annunciato dazi del 25% su tutte le auto prodotte all'estero negli Stati Uniti.Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa del 3,83%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,49%.perde lo 0,69%.In netto peggioramento(-1,62%); con analoga direzione, pessimo il mercato di(-2,96%); sulla stessa linea, in forte calo(-1,74%). I mercati indiani sono chiusi per una festività.Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,35%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 1,51%, mentre il rendimento delscambia 1,88%.