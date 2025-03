Borse asiatiche miste, giù i listini cinesi su pressioni deflazionistiche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano alla guerra commerciale (in vista dei dazi statunitensi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio cinesi che entreranno in vigore mercoledì) e ai dati macroeconomici deboli emersi nel weekend dalla più grande economia della regione.I dati hanno mostrato che le, poiché sia ??i prezzi al consumo che quelli alla produzione sono diminuiti più del previsto a causa della debole spesa dei consumatori. In particolare, l'indice dei prezzi al consumo si è contratto dello 0,7% su base annua, segnando il primo calo in 13 mesi e facendo peggio delle aspettative degli analisti di un calo dello 0,4%.Seduta in lieve rialzo per, con ilche avanza dello 0,38%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(-0,11%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti. In leggero ribasso(-0,15%).Pesante la Borsa di(-1,68%); in moderato rialzo(+0,27%). Sui livelli della vigilia(+0,19%); come pure, consolida i livelli della vigilia(+0,16%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,04%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,45%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,59%, mentre il rendimento delè pari 1,84%.