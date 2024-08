Borse caute. Piazza Affari corre sola con TIM, giù Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Nel weekend, i membri della Federal Reserve Mary Daly e Austan Goolsbee hanno segnalat o la, mentre sale l'attesa per i verbali dell'ultima riunione e per l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole.in Europa, dopo le indiscrezioni della stampa tedesc a sul fatto che il governo federale tedesco respingerà nuove richieste di aiuti militari per l'Ucraina a causa dei tagli alla spesa pubblica.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,104. L'è sostanzialmente stabile su 2.504,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,64%.Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con ilche si posiziona al 3,59%.è stabile, riportando un moderato -0,08%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%, e poco mosso, che mostra un +0,02%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.178 punti (+0,41%), consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 9 di questo mese; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 35.323 punti. In frazionale progresso il(+0,24%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,43%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,65%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,78%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,42%. Seduta positiva per, che riflette un moderato aumento dell'1,39%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,36%),(+1,84%),(+1,77%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,75%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.