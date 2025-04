Rialzo controllato per le Borse europee, dati macro incoraggianti per l'Eurozona

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Sul fronte macroeconomico, Eurostat ha pubblicato le prime stime sull'inflazione di marzo segnalando un rallentamento: +2,2%, dopo il +2,3% registrato nel mese precedente e in linea con quanto atteso dagli analisti. L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,4% dal +2,6% del mese precedente, rispetto al +2,5% del consensus. Il dato alimenta le speranze dei mercati di un nuovo taglio dei tassi da parte della BCE il prossimo 17 aprile.Buone notizie anche del settore della manifattura: secondo l'indagine HCOB PMI-S&P Global, l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona a marzo 2025 è salito a 48,6 punti , segnalando il primo aumento mensile della produzione manifatturiera in due anni.Infine, in lieve calo il tasso di disoccupazione dell'Area Euro al 6,1%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,54 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,83% a quota +107 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,70%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,88%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%, e composta, che cresce di un modesto +0,62%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,75%, a 38.336 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,72%.In frazionale progresso il(+0,34%); sulla stessa linea, in rialzo il(+0,79%).di Piazza Affari,avanza del 2,14%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,73%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,56%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,94%),(+3,88%),(+2,76%) e(+2,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,57%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%.