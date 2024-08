Estée Lauder, outlook 2025 inferiore alle previsioni

Estée Lauder

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mercato dei cosmetici, dei profumi e dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ha registratopari a 15,61 miliardi di dollari nell'2024, in calo del 2% rispetto ai 15,91 miliardi di dollari dell'anno precedente. Lesono diminuite del 2%, riflettendo principalmente la debolezza in corso nel settore della bellezza di prestigio nella Cina continentale e un calo nel travel retail in Asia guidato dal calo nella prima metà dell'anno fiscale 2024, che riflette le azioni intraprese dalla società e dai suoi rivenditori per ripristinare i livelli di inventario e ridurre la conversione. A compensare parzialmente questi cali è stata la crescita a Hong Kong, in generale nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Giappone e America Latina.La società ha registratopari a 0,39 miliardi di dollari, rispetto agli utili netti pari a 1,01 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'è stato di 2,59 dollari, in diminuzione del 22% a valuta costante. L'impatto fiscale 2024 delle interruzioni aziendali in Israele e in altre parti del Medio Oriente è stato di 0,06 dollari."Nel quarto trimestre fiscale 2024, abbiamo raggiunto le nostre prospettive di vendita organica e superato le aspettative di redditività, chiudendo. Le vendite organiche e l'EPS rettificato sono tornati a crescere nella seconda metà", ha commentato il CEO, che ha anche annunciato la sua intenzione di andare in pensione "Per l'anno fiscale 2025, prevediamo, riflettendo principalmente il persistente debole sentimento tra i consumatori cinesi", ha aggiunto."Per l'anno fiscale 2025, il Profit Recovery and Growth Plan ci consente di compensare la pressione sulla redditività guidata dalla continua debolezza del segmento della bellezza di prestigio in Cina, producendo un ritmo più moderato di espansione del margine operativo rispetto a quanto previsto in precedenza - ha sottolineato - Mentre, quest'anno faremo passi da gigante, mentre implementiamo il nostro reset strategico per continuare a riequilibrare la crescita regionale, fornire una migliore redditività annuale e rafforzare le capacità di go-to-market e innovazione per elevare la nostra esecuzione in risposta a un mercato più competitivo".Estée Lauderper l'anno fiscale 2025 ricavi compresi tra un calo dell'1% e un aumento del 2%, a fronte di una stima degli analisti di un aumento del 6% (secondo i dati LSEG). Inoltre, prevede un utile annuo rettificato per azione compreso tra 2,75 e 2,95 dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 3,96 dollari.