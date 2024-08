Lenovo, nel 1° trimestre crescita a doppia cifra fatturato a 15,4 miliardi dollari

Lenovo Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2024/25 con un miglioramento della redditività in tutti i gruppi di business: ildi dollari, mentredi dollari.Il mix diè aumentato di cinque punti percentuali rispetto all'anno precedente, raggiungendo il massimo storico del. Lenovo si trova in una posizione unica e vanta una solida preparazione per assumere un ruolo di leadership nell'era dell'AI ibrida, grazie al suo portfolio full-stack che comprende dispositivi AI come gli, server AI che supportano tutte le principali architetture, nonché una ricca gamma di soluzioni e servizi AI nativi e integrati.Il Gruppo èper quanto riguarda gli AI PC di nuova generazione, che si prevede rappresenteranno oltre il 50% del panorama dei PC entro il 2027, e di poter cogliere le enormi opportunità di crescita offerte dal mercato IT.Confermato il proprio impegno nell'innovazione, con unasu base annua, pari a 476 milioni di dollari."L'ottimo inizio del nostro anno fiscale è stato guidato dalla nostra chiara strategia e dalla solida capacità di esecuzione, dalla nostra costante spinta all'innovazione ed eccellenza operativa, nonché dai vantaggi derivanti dalla nostra presenza globale", ha affermato il, aggiungendo "siamo ben preparati e in una posizione unica sul mercato grazie al nostro portfolio AI completo, che ci permetterà di assumere un ruolo di leadership nell'era dell'AI ibrida e di cogliere le enormi opportunità di crescita in tutte le aree del nostro business. Sono fiducioso che, con un mercato ICT in ripresa, la combinazione della nostra solida performance e dei continui progressi nell'AI ibrida ci consentirà di continuare a conseguire una crescita sostenibile e un aumento della redditività".