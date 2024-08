Borsa di Tokyo in rally. Più cauta la Cina dopo conferma tassi PBOC

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, di riflesso aglied in vista di delucidazioni da parte della Fed sul prossimo taglio dei tassi, in occasione del simposio di Jackson Hole a fine settimana.Importante rialzo per la, dove ilè avanzato del 2,10%, mentre evidenzia una performance più composta Seoul (+0,9%) in attesa della riunione della banca centrale giovedì.IL numlla di fatto della People Bank of China, da cui ci si aspettava un altro taglio a sorpresa dei tassi, non fa bene alla piazza di, che mostra un calo dell'1,12%. In lieve ribasso anche(-0,39%);In frazionale progresso(+0,43%); consolida i livelli della vigilia(+0,15%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,28%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,34%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%.Il rendimento dell'scambia 0,89%, mentre il rendimento per ilè pari 2,16%.