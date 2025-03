Alla deriva la Borsa di Tokyo. Giù il resto dell'Asia

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa del 2,14%, nel persistere di tensioni sul commercio internazionale con i nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump. Si muovono in calo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,32%.In ribasso(-0,71%); sulla stessa tendenza, pessimo il mercato di(-1,99%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,08%; sui livelli della vigilia(+0,12%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari 1,55%, mentre il rendimento deltratta 1,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,1%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 14 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,8 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 51,4 punti).