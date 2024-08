Le Borse europee peggiorano nel pomeriggio e chiudono in ribasso

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Generali Assicurazioni

Saipem

Tenaris

Unicredit

Banca Popolare di Sondrio

SOL

Intercos

Reply

D'Amico

Moltiply Group

Juventus

Tinexta

(Teleborsa) -. Il clima della giornata, priva di grandi spunti, è attendista per le indicazioni importanti in arrivo nei prossimi giorni: i verbali della Fed (mercoledì), i verbali della BCE (giovedì) e il discorso di Powell e Jackson Hole (venerdì).Intanto, la(Riksbank) ha ridotto i tassi di interesse di un quarto di punto al 3,5%, centrando le attese, e ha segnalato altri due-tre tagli entro la fine dell'anno. Sempre stamattina, laha deciso di non intervenire sul tasso LPR (Loan Prime Rate).In, la lettura finale dei ha confermato il 2,6% tendenziale del dato preliminare, in linea con le aspettative. Il dato core, che esclude i beni più volatili, si attesta al 2,9%, corrispondente con il precedente.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11. Lieve aumento dell', che sale a 2.510,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,20% e continua a trattare a 73,51 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con ilche si posiziona al 3,59%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,35%, calo deciso per, che segna un -1%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,22%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.076 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 9 di questo mese; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 35.217 punti. In lieve ribasso il(-0,42%); sulla stessa linea, in discesa il(-0,88%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in calo dell'11,46%, rispetto ai 1,75 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,37 miliardi di azioni, rispetto ai 0,54 miliardi precedenti.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,68%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,86%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,72%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,25%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%.del FTSE MidCap,(+3,75%),(+1,42%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,60%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,76%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,23%.