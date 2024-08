Borse europee positive in attesa di indicazioni da banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in una seduta priva di grandi spunti per l'assenza di dati macroeconomici rilevanti. Gli investitori attendono: i verbali della Fed saranno pubblicati stasera, domani verranno rilasciati quelli della BCE, mentre il discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole è previsto per venerdì.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.509,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,16 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +140 punti base, con ilche si posiziona al 3,59%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,24%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%, eavanza dello 0,29%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,27%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.312 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,41%).di Milano, troviamo(+2,50%),(+1,68%),(+0,95%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,76%.di Milano,(+1,50%),(+1,39%),(+1,38%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,92%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.