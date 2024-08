MeglioQuesto, presentata domanda di composizione negoziata della crisi

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha presentatocon richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori, nell’ambito del proprio gruppo estesa alle società controllate, direttamente e indirettamente, MeglioQuesto Digital S.r.l., SC Digital S.r.l., MeglioQuesto Innovation S.r.l., MeglioQuesto Retail S.r.l., MeglioQuesto Sales S.r.l. e MeglioQuesto Voice S.r.l..La domanda, si legge in una nota, è finalizzata ache sta attraversando la società, rinegoziando in modo ordinato le proprie posizioni debitorie, con l’obiettivo di perseguire una profittevole gestione aziendale, salvaguardando i rapporti con i dipendenti, i clienti e i partner commerciali.Infine, MeglioQuesto ha comunicato che lo svolgimento della preannunciataè stato definitivamente fissato per i giorni 6 settembre 2024, in prima convocazione, e 9 settembre 2024, in seconda convocazione.