Milano-Venezia, realizzati due nuovi tratti di linea ferroviaria

(Teleborsa) -complessivi di nuovo tracciato in variante tra Verona e Vicenza, sulla linea ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana ha completato gli interventi necessari all'fondamentali nei lavori della tratta AV/AC "" - finanziata con fondi- essendo propedeutici alla costruzione dei nuovi binari. Oggi 21 agosto la circolazione è stata così riaperta tra Verona e Vicenza, al termine dell'interruzione programmata per realizzare le nuove infrastrutture.Le opere erano state affidate dacon alta sorveglianza e direzione dei lavori affidata a Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS. I nuovi tratti di linea si estendono rispettivamente pere per 5,8 km tra Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore.L'interruzione ha previsto anche ulteriori interventi, sempre: realizzazione di due nuovi sottovia nel Comune di Lonigo, del sottopasso nella stazione di Altavilla Vicentina, delle nuove banchine della stazione di Lonigo, attività connesse al nuovo cavalcaferrovia di scavalco della linea ferroviaria e della Strada provinciale SP34 del Melaro, a Montecchio Maggiore, manutenzione straordinaria delle pensiline del secondo e terzo marciapiede della stazione di Vicenza, nonché demolizione di alcuni fabbricati di servizio nelle aree ferroviarie presso la stazione di Vicenza.RFI ha inoltre eseguitocon il rinnovo degli apparati binari funzionali per migliorare l'affidabilità dell'infrastruttura. Oltre a ciò, sono stati previsti adeguamenti plano altimetrico di tracciato nella stazione di San Bonifacio, che comporteranno la sostituzione di deviatoi con relative casse di manovra e corrispondente adeguamento della trazione elettrica.Si sono svolte infine attività di controllo della vegetazione e, in sinergia con il Comune di Caldiero, si è provveduto a eseguire lavorazioni presso il cavalcaferrovia al km 163+998 della linea Milano - Venezia. L'Come prevedere le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, fino al 26 agosto, è previsto un aumento dei tempi di viaggio, già calcolato e visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie.