Wall Street apre in moderato rialzo aspettando numeri lavoro e Minutes Fed

(Teleborsa) -, con gli occhi puntati sui, che saranno pubblicati stasera, e sul dato relativo alladei mesi scorsi, da cui si attende una pesante correzione al ribasso. In entrambi i casi, si scommette sulla conferma di uno status quo favorevole ad unLe, stando alle attese prevalenti, dovrebbero offrire undei tasso a settembre. Nella riunione del mese scorso, infatti, la Fed aveva annunciato un sostanziale nulla di fatto, anticipando però l'eventualità di un intervento dopo l'estate. Una prospettiva che continua a mantenere ottimisti gli operatori, a dispetto degli avvertimenti arrivati ieri dalla banchiera, che si è mostratasui tagli dei tassi di interesse eddei mercati ai dati più recenti sull’inflazione poiché i rischi al rialzo rimangono una minaccia.Frattanto, il Dipartimento del Lavoro dovrebbe annunciare oggi unadei mesi scorsi ed alcuni propendo per una revisione di ben 800 mila unità, ben più ampia che in precedenza. Il dato rafforzerebbe l'aspettativa di un taglio dei tassi a settembre a causa del forte peggioramento del mercato del lavoro.A New York, ilche si attesta a 40.924 punti; sulla stessa linea l'), che si posiziona a 5.609 punti, in vantaggio dello 0,22%. Poco mosso il(+0,20%); con analoga direzione l'(+0,12%).Sul fronte corporate da segnalareche si prepara a vendere la sua partecipazione nel colosso cinese dell’e-commerce JD.com.Fra le società alle prese con le trimestrali, fanno molto bene