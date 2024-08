Wall Street accelera e i rendimenti dei Treasury calano dopo il discorso di Powell

Workday

(Teleborsa) -, che nel suo intervento a Jackson Hole ha affermato che è giunto il momento per la banca centrale statunitense di tagliare il suo tasso di riferimento, confermando le aspettative che il costo del denaro sarà abbassato nel meeting di settembre e chiarendo la sua intenzione di impedire un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro.Powell si è detto "sempre più convinto che l'inflazione sia su un percorso sostenibile per tornare al 2 percento" e ha sottolineato che "il raffreddamento delle condizioni del mercato del lavoro è inequivocabile". Inoltre, ha sottolineato che "per rispondere a qualsiasi rischio che potremmo incontrare, incluso il rischio di un ulteriore indebolimento indesiderato delle condizioni del mercato del lavoro".Sul fronte macroeconomico, sono tornate ad aumentare , e molto più delle attese, lenel mese di luglio 2024.Per quanto riguarda leha superato le aspettative del mercato per il secondo trimestre e ha annunciato un piano di riacquisto di azioni da 1 miliardo di dollari, mentreha aumentato le sue previsioni di utili per l'intero esercizio.Guardando ai principali indici del mercato azionario statunitense, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,77%, a 41.028 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,94% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.623 punti. Buona la prestazione del(+1,29%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,65%),(+1,46%) e(+0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,69%),(+2,29%),(+1,31%) e(+1,24%).Tra i(+11,20%),(+4,68%),(+4,16%) e(+3,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,07%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,34%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.