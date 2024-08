Borse europee aprono in moderato rialzo. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che riavviano gli scambi in moderato rialzo, a dispetto dei tentennamenti di Wall Street e dei mercati asiatici. Ilper il 2° trimestre, ma conferma una crescita stagnante. Non sono attesi in UE dati macro rilevanti, mentre in USA l'attenzione sarà sul dato della fiducia dei consumatori.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 77,39 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +139 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,61%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.655 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 35.834 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,03%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,04%).Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dell'1,35%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,17%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.di Milano,(+1,78%),(+1,20%),(+0,96%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.