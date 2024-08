Piazza Affari positiva insieme al resto d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa meglio del listino azionario europeo. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,03%.Il focus degli investitori è stato concentrato su alcuni dati macro USA importanti come la fiducia dei consumatori statunitensi. In Europa, l'indice GKF tedesco ha registrato un peggioramento a luglio, confermando la debolezza dell'economia tedesca, che ha segnato una stagnazione nel 2° trimestre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,116. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,20%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,93 dollari per barile, in forte calo dell'1,93%.In salita lo, che arriva a quota +141 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,66%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,52% a 33.779 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 35.957 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 27/08/2024 a Piazza Affari è stato pari a 1,58 miliardi di euro, con un incremento di ben 378,1 milioni di euro, pari al 31,38%, rispetto ai precedenti 1,21 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,46 miliardi.di Milano, troviamo(+1,70%),(+1,28%),(+1,17%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,04%.Tra i(+2,31%),(+1,93%),(+1,64%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.scende dell'1,78%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.Tra ledi maggior peso:08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,9%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100,9 punti; preced. 101,9 punti)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 91 punti).