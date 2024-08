Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Nvidia

(Teleborsa) -, che si muove in moderato rialzo, in attesa deiche usciranno stasera. La società specializzata in Chip per l'intelligenza artificiale è ormai considerata un punto di riferimento per l'andamento del comparto tech, che sin qui ha spinto gli indici USA su nuovi massimi storici. Attesi in Italia iLieve calo dell', che scende a quota 1,115. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,60%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,13%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%, resta vicino alla parità(-0,04%), e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,23%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.012 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Pressoché invariato il(+0,15%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il(0%).di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dell'1,11%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,94%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,87%.di Milano,(+7,50%),(+2,79%),(+0,76%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.Tentenna, che cede lo 0,97%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.