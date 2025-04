I listini europei accelerano al rialzo con il balzo di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori attenti aisui dazi. Poco prima della campanella, il presidente Donald Trump ha detto di aver avuto "una bella chiamata" con il Presidente ad interim della Corea del Sud e che gli USA stanno "anche trattando con molti altri paesi, tutti desiderosi di fare un accordo". Poco prima, il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva detto che l'escalation cinese sui dazi è stato "un grosso errore".Sul fronte della ha detto che "una ripresa dell'inflazione o delle aspettative di inflazione potrebbe rallentare o arrestare il processo di normalizzazione della politica monetaria", mentreha affermato che non vede "alcun motivo per discostarmi dall'annuncio precedente sui tassi d'interesse, ma sono disposto ad aspettare eventuali sviluppi e cambiare opinione".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,094. L'continua gli scambi a 3.010,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,92%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,07 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +117 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,80%.decolla, con un importante progresso del 2,87%, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,48%, e svettache segna un importante progresso del 3,39%.Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo del 3,37%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 36.069 punti. Effervescente il(+3,64%); sulla stessa linea, ottima la prestazione del(+3,44%).di Milano, troviamo(+8,81%),(+8,38%),(+6,69%) e(+6,16%).di Milano,(+7,99%),(+7,91%),(+6,77%) e(+6,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%.