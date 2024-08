Cgil: "Il Governo punta a fare cassa sulle pensioni, disattese le promesse elettorali"

(Teleborsa) - "È evidente che, nonostante i continui slogan e le promesse fatte in campagna elettorale, il governo ha un solo obiettivo:". Lo dichiara in una nota la, commentando le ipotesi riguardanti le pensioni emerse nelle ultime settimane."Le due leggi di bilancio approvate fino ad oggi - prosegue la Dirigente sindacale - lo dimostrano chiaramente: daicon cui il governo ha fatto cassa fino al 2032 per ben, fino alla, che riguarderà più di 700 mila lavoratori e consentirà al governo di". Inoltre, la Segretaria confederale: ", mentre i requisiti di, rendendo sempre più difficile per le lavoratrici e i lavoratori poter accedere alla pensione.come aveva sostenuto da tempo la Cgil."L'intenzione dell'Esecutivo sembra essere quella di, al lavoro il più a lungo possibile, senza prevedere alcun turn over. I servizi pubblici di qualità vanno garantiti attraverso mirati investimenti sugli organici e sulle professionalità e non costringendo le lavoratrici e i lavoratori a permanere in servizio". Per Ghiglione poi "allungare ulteriormente le finestre per la pensione anticipata di quattro mesi significherebbe"."Inoltre - aggiunge - non prorogare Ape Sociale e Opzione Donna, già fortemente ridimensionate per il 2024, sarebbe una follia. E l'idea di introdurre un ricalcolo contributivo con 41 anni di contributi è inaccettabile, poichè potrebbe portare a".La Segretaria confederale della Cgil prosegue: "Ancora una voltain un momento in cui l'inflazione sta mettendo a dura prova il potere d'acquisto di tutti, ma soprattutto di chi è già in pensione e vive con risorse limitate. è una vergogna, soprattutto considerate le promesse fatte in campagna elettorale". "Un ulteriore tema critico - aggiunge Ghiglione - è rappresentato dalla proposta di. Questo non risolverà il problema delle pensioni basse e non risponde alle necessità dei giovani, che invece hanno bisogno di lavoro e di una pensione di garanzia. Per molti lavoratori, il Tfr rappresenta un ammortizzatore sociale fondamentale, vista la precarietà e i bassi salari"."Chiediamo al Governo diÈ inaccettabile che da un anno non ci sia un dialogo con le parti sociali su un tema così delicato. Tutte queste notizie ufficiose che circolano sono, per la Cgil, irricevibili. È tempo che il Governo smetta di fare cassa sulle spalle di chi ha lavorato una vita e, altrimenti - conclude Ghiglione - rischiamo di assistere inermi a una fuga all'estero di talenti, con conseguenze devastanti per il nostro Paese".