Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,50% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.590 punti. In ribasso il(-1,12%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,76%).Gli occhi degli investitori sono puntati oggi sul titolo Nvidia e sui suoi conti trimestrali. I risultati, che saranno rilasciati questa sera, a mercati chiusi, dal colosso tech americano, diventato il volto del boom dell'intelligenza artificiale, vengono usati dagli addetti ai lavori come una cartina di tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI.Sullo sfondo resta il focus sui dati macroeconomici mentre il mercato è a favore della probabilità che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse nella riunione di settembre.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,25%),(-1,14%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+0,87%),(+0,86%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.scende del 2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,9%.Tra i(+2,44%),(+2,31%),(+1,61%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,59%.Scende, con un ribasso del 4,71%.Crolla, con una flessione del 4,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,18%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,7 Mln barili; preced. -4,65 Mln barili)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 1,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 232K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. 4,8%).