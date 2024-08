Mercati europei incerti dopo conti Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) -, seguono la debolezza di Wall Street, la vigilia e di Tokyo, stamane, dopo i risultati solidi del colosso dei chipche tuttavia non sono riusciti a placare i timori degli investitori sulla tenuta del settore dell’intelligenza artificiale. "La domanda sui chip relativi ai data center guidata principalmente dall’innovazione e dai forti investimenti sull’IA generativa, potrebbero subire un arresto qualora ci fosse un rallentamento economico generale o una diminuzione degli investimenti da parte delle aziende", sottolinea David Pascucci, market analyst di XTB.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,113. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,62%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,57 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,66%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 34.041 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.224 punti.di Milano, troviamo(+2,76%),(+2,00%),(+1,36%) e(+0,83%).Tra i(+1,86%),(+1,65%),(+1,43%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)11:00: Fiducia imprese (atteso -10,6 punti; preced. -10,5 punti)11:00: Fiducia economia (atteso 95,9 punti; preced. 95,8 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -13,4 punti; preced. -13 punti).