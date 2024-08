Nexi

(Teleborsa) -, amministratore non esecutivo e non indipendente di, ha rassegnato con efficacia dalla data odierna le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione a causa di sopraggiunti impegni professionali.Lo rende noto la stessa Nexi, con un comunicato, in cui aggiunge che "sulla base delle comunicazioni alla Società e al pubblico, Pettenati non detiene azioni della Società".