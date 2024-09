Leonardo

(Teleborsa) - Scivolano in Europa i principali titoli del settore difesa mentre è in corso lo sciopero generale in Israele. I sindacati premono sul governo per raggiungere l'accordo per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas.Tra i player del comparto,perde quasi 7 punti percentuali,cede il 3%,il 2,8%.-2,27% e-3%.Secondo gli analisti non ci sono ulteriori spazi di rivalutazione per il settore.