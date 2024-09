Debole l'azionario europeo. Wall Street torna in campo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nel giorno in cui riapre i battenti la piazza di Wall Street, chiusa la vigilia per festività. L'attenzione degli investitori si concentra sul report dei posti di lavoro negli Stati Uniti, previsto per la fine della settimana.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.498,5 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,2 dollari per barile, in forte calo del 2,51%.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,70%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,24%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,73% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 36.239 punti.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,79%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,90%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,59%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,86%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,68%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,79%.di Milano,(+0,85%),(+0,78%),(+0,78%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,72%.scende del 3,52%.Calo deciso per, che segna un -2,97%.Tra i dati15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 49,6 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 46,8 punti)03:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,1 punti; preced. 52,1 punti)10:00: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 50,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 51,9 punti).