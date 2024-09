ErreDue, accordo di locazione per 3 elettrolizzatori PEM. Previsti ricavi annui per 100mila euro

ErreDue

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), ha siglato, con un’affermata multinazionale attiva nell’industria della refrigerazione, un contratto di locazione e manutenzione per 3 elettrolizzatori PEM di ultima generazione con consegna prevista entro il primo semestre 2025.Il contratto di, tacitamente rinnovabile, prevede ricavi annui pari a circa € 100 mila.La multinazionale, al fine di ottimizzare i consumi energetici e in considerazione della necessità produttiva di impiegare l’ad alta purezza, ha scelto di sostituire i 3 precedenti generatori con tecnologia alcalina forniti in locazione da Erredue dal 2006. L'ossigeno prodotto dai generatori alcalini viene spesso utilizzato dalle aziende nei processi di produzione secondari, tuttavia, in alcuni casi, le linee produttive non consentono all'azienda di sfruttare in modo efficiente l'ossigeno residuo. Per questa ragione, la multinazionale ha scelto di investire in una tecnologia che garantisca standard più elevati di purezza.Questo nuovo accordo sottolinea la qualità del rapporto di collaborazione, che dura da circa 20 anni, tra questa importante multinazionale ed ErreDue. Un rapporto che conferma la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, attestandone il ruolo di partner esperto e qualificato nel settore dell’idrogeno.