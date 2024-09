Wall Street prosegue in rosso penalizzata dai tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, che sconta la prudenza degli operatori in vista del rapporto sul mercato del lavoro di venerdì prossimo. Frattanto, i dati di oggi sono apparsi un po' deludenti, in particolareA metà riunione, ilsta lasciando sul parterre l'1,15%; sulla stessa linea l', che retrocede a 5.557 punti, ritracciando dell'1,62%. Giù il(-2,5%), come pure l'(-1,77%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,69%),(-2,14%) e(-1,90%).del Dow Jones,(+2,58%),(+1,87%),(+1,83%) e(+1,31%).La pegigore è, che continua la seduta con un -7,58%.In apnea, che arretra del 7,29%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,85%.(+5,56%),(+2,82%),(+2,33%) e(+2,09%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -8,63%.Scende, con un ribasso dell'8,43%.Crolla, con una flessione dell'8,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,83%.