Chiude in rosso la Borsa americana

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

informatica

energia

telecomunicazioni

Verizon Communication

Procter & Gamble

United Health

Visa

Intel

Boeing

Goldman Sachs

Caterpillar

DexCom

PepsiCo

Monster Beverage

Xcel Energy

Constellation Energy

KLA-Tencor

Nvidia

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda sull'onda dei pessimidati del PMI e ISM manifatturiero, che hanno rilanciato le preoccupazioni per una possibile recessione dell'economia USA. Rotazione settoriale sul settore tech che appare particolarmente penalizzato.1Chiude con una discesa dell'1,51% il Dow Jones; slgiornata da dimenticare per l', che si ferma a 5.529 punti, ritracciando del 2,12%. Pessimo il(-3,15%); come pure, in forte calo l'(-2,31%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,43%),(-2,41%) e(-2,34%).del Dow Jones,(+2,75%),(+1,74%),(+1,44%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,73%.In apnea, che arretra del 7,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,45%.(+4,36%),(+2,72%),(+2,52%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,63%.Scende, con un ribasso del 9,52%.Crolla, con una flessione del 9,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,13%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -78,8 Mld $; preced. -73,1 Mld $)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. -3,3%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 25,89K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 136K unità; preced. 122K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 231K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 3,8%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 0,4%).