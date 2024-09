Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso

S&P-500

(Teleborsa) -. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'I dati degli ultimi giorni sui PMI dei servizi e del manifatturiero non hanno tratteggiato una situazione favorevole dell'economia. Un tema molto negativo che non riesce più ad essere controbilanciato dalla prospettiva di un taglio dei tassi della Fed e della BCE, che secondo gli operatori potrebbe arrivare tardivo.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,58%.calo deciso per, che segna un -0,83%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,35%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,98%. Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,54%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 35.823 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 4/09/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,41 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,31%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,23%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,88%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,01%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,44%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.di Milano,(+1,93%),(+1,66%),(+1,42%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,13%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,58%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,17%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,9 punti; preced. 52,1 punti)10:00: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 50,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 51,9 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,5%; preced. -3,3%).