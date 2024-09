Milano in rosso. L'Europa fa peggio su timori recessione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, cheal pari degli altri mercati sconta. Questo ha alimentato una certa, che penalizza l'azionario.I dati degli ultimi giorni sui PMI dei servizi e del manifatturiero non hanno tratteggiato una situazione favorevole dell'economia. Un tema molto negativo chedalla prospettiva di un, che secondo gli operatori potrebbe arrivare tardivo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,105. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.489,6 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,63%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,82%, negativa, con un calo frazionale dello 0,58%, più sacrificata, con un decremento dello 0,95%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.859 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,53%; come pure, negativo il(-0,78%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,27%),(+1,26%),(+0,92%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,23%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%.Tra i(+1,68%),(+1,55%),(+1,19%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,35%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.