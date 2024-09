Promotica lancia prima campagna fidelizzazione in Australia

Promotica

(Teleborsa) -, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per le aziende, quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato la, per il più grande rivenditore indipendente di alimentari,, Drakes premierà la fedeltà dei suoi clienti con l'omaggio diper bottiglie dell'azienda italiana, leader nella progettazione e produzione di articoli per la casa dal 1951.Questasegna un ulteriore importante traguardo nello sviluppo del Gruppo Promotica a livello internazionale, dopo l’avvio delle recenti partnership in Romania con Profi e in Polonia con Stokrotka, frutto del lavoro e dell’impegno della divisione International, guidata da un gruppo di manager di elevato profilo ed esperienza.