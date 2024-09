Giù il mercato americano. Sale l'attesa per il Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

sanitario

beni industriali

finanziario

Merck

Amazon

Apple

Intel

Amgen

United Health

Honeywell International

Coca Cola

Dollar Tree

Tesla Motors

Amazon

Comcast Corporation

Copart

Old Dominion Freight Line

Astrazeneca

Paccar

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio negativo dopo che l'occupazione nel settore privato statunitense ad agosto ha registrato un rialzo modesto, deludendo le attese degli analisti e segnalando ancora un raffreddamento del mercato del lavoro per il quinto mese consecutivo.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dello 0,82%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.489 punti. Poco sotto la parità il(-0,27%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,39%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,50%),(-1,46%) e(-1,40%).Tra i(+2,85%),(+2,05%),(+0,96%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.Tra i(+5,99%),(+4,31%),(+2,05%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,52%.In perdita, che scende del 5,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,75%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 25,89K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 144K unità; preced. 111K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 232K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 3,8%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 0,4%).